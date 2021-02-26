Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi

26.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:59

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi Polisten kaçan otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı Adana'da polisten kaçarken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi

Polisten kaçan otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Adana'da polisten kaçarken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birisinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilirken sürücüde 0.96 promil alkollü çıktı

ADANA - Adana'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü 10 kilometre kaçtıktan sonra hafif ticari araca çarpıp kaza yaptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken kaçan otomobilde içerisindeki 2 kişide yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri, gazetecilerin birine çarptınız öldürebilirdiniz sorusuna," Allah'ın takdiri ne diyelim" dedi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, 34 KY 0217 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü Bekir Y. polisten kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçan Bekir Y., Ray Sokak'ta Soner G. idaresindeki 01 DBD 16 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

"Polisten kaçtılar, kaza yapıp 2 kişiyi yaraladılar"

Çarpanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken polis kaçan otomobil içerisindeki 2 şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hafif ticari araç sürücüsü Soner G. ile yolcu konumundaki Ömer E. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Sürücü 0.96 promil alkollü çıktı, yanındaki kişiden de uyuşturucu çıktı"

Polisten kaçtıkları sırada kaza yapıp iki kişinin yaralanmasına sebep olan Bekir Y.'ye yapılan alkol testinde 0.96 promil alkollü çıktı. Yolcu konumda bulunan Şerif Y.'nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gazeteciler, neden kaçtınız diye soru sorarken sürücü Bekir Y. soruları yanıtsız bırakırken yolcu konumdaki Şerif Y.," Alkollü olduğu için kaçtık" dedi. Ayrıca birine çarptınız öldürebilirdiniz sorusuna da Şerif Y.," Allah'ın takdiri ne diyelim" diye cevap verdi.

Sürücü Bekir Y., alkollü araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, trafik kurallarına uymama ve alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken ehliyetine de el konuldu. Bekir Y. ve Şerif Y.' ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymama ve maske takmadıkları içinde para cezası kesildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapıp yakalanınca 'Allah'ın takdiri ne diyelim' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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