Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: 'Yakalasalardı' - Haberler
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Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: "Yakalasalardı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: "Yakalasalardı" Polisten kaçan otomobil 60 kilometrelik kovalamacayla yakalandı Konya'da, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, trafik ekip otosunun yaklaşık 60 kilometre süren kovalamacasının ardından yakalanabildi.

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: "Yakalasalardı"

Polisten kaçan otomobil 60 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

KONYA - Konya'da, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, trafik ekip otosunun yaklaşık 60 kilometre süren kovalamacasının ardından yakalanabildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezinden Beyşehir yönüne seyir halinde olan ve içerisinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bildirilen bir otomobili Akyokuş mevkiindeki kontrol noktasında bekleyen ekipler durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakası güzergahtaki diğer ekiplere de bildirilen otomobil, hız limitlerini de aşarak yoluna devam etti. Trafik ekipleri, kaçan otomobili uzun süre takip etti. Kovalamaca devam ederken Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta tır, kamyon ve diğer araçları durdurarak yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 60 kilometre boyunca kaçmaya devam eden otomobil, bekletilen araçlardan yoluna devam edemeyince ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Polisten kaçan ve ön koltuğunda uyuşturucu madde bulunan 06 ED 9574 plakalı otomobil daha sonra detaylı arama yapılmak üzere çekici ile Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Otomobil sürücüsü D.Y. ile araçta bulunan B.O. ise Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. D.Y. hastane girişinde gazetecilerin "neden kaçtınız" sorusuna "yakalasalardı" sözleriyle şaşırtan bir cevap verdi.

Otomobilin muayenesinin de olmadığı tespit edilirken, ekipler "vizesiz araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "hız ihlali", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" gibi farklı trafik maddelerinden sürücü hakkında işlem başlattı, otomobil ise trafikten men edildi.

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı

Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti:
İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Son Dakika Haberleri
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