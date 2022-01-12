Polisten kaçan motosikletliye güvenlik görevlisinden tekme

Manisa'da uygulama yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalışırken, durumu fark eden güvenlik görevlisi hareket halindeki motosiklete tekme atarak sürücüyü düşürdü. Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Caddesi Sultan Kavşağı üzerinde rutin uygulama yapan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu koltuğunda Ramazan Ö.'nün bulunduğu Sude Y. idaresindeki 10 AEM 377 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Bu sırada panikleyen Sude Y., yolcu koltuğunda bulunan Ramazan Ö. ile birlikte polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis noktasını geçtikten motosikletin yolcu koltuğunda bulunan Ramazan Ö., direksiyon başındaki Sude Y.'yi indirdikten sonra kendisi direksiyona geçerek tek başına olay yerinden hızla kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden özel bir firmanın güvenlik görevlisi motosikletle kaçmaya çalışan Ramazan Ö.'ye tekme atarak motosikletten düşürdü.

Bu sırada motosikletin peşinde olan polis ekipleri olay yerine gelerek ilk olarak Sude Y.'yi yakaladı. Motosikletten düştükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan Ramazan Ö. de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürülerek ifadeleri alındı. Sude Y.'nin ehliyetli olmadığı ve bu yüzden "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı öğrenilirken, her iki kişiye de toplamda 7 bin 971 TL para cezası kesildi.

Öte yandan yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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