Polisten kaçan motosikletlinin yayaya çarpma anı kamerada



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak, uygulama noktasından kaçan motosikletli genç, yayaya çarptı. Genç kızın yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, çarşı içindeki Şehitlik Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, polisin dur ikazına uymayarak, uygulama alanından kaçan U.Z. yönetimindeki 59 LJ 677 plakalı motosiklet, yolda karşıdan karşıya geçmekte olan B.K.'ye çarptı. Kazada yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyeti bulunmayan motosikletli gence ise para cezası uygulandı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.