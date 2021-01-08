Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
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Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı

08.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:18
Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücü Ali B. (31) kaza yaptı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücü Ali B. (31) kaza yaptı. Yaralı sürücünün üzerinde uyuşturucu, daha önce gasp ettiği belirlenen cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ali B., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında Mimar Sinan Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, 81 KJ 876 plakalı motosikletin sürücüsüne, şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Ali B. olduğu ortaya çıkan motosiklet sürücüsü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ali B., motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybettı. Motosiklet devrilirken, yere düşen sürücü Ali B. yaralandı.

Polis ekiplerince yaralı halde yakalanan Ali B.'nin üzerinde 3 gram metamfetamin, daha önce gasp ettiği belirlenen cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı için 4 bin 50 TL ceza kesilen sürücünün, motosikletinin sigortasız olduğu saptandı. Motosiklet çekici ile otoparka götürülürken, 144 TL trafik cezası da yazılan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz?" diyerek, tepki gösterdi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B., yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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