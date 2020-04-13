Polisten kaçan motosikletli kaza yapınca yakalandı ŞANLIURFA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

ŞANLIURFA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı. Yaşanan kaza anı ise cep telefonlarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Karakoyunlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre polis, kasksız ve plakasız motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, kaçan şüpheli sürücünün peşine düştü. Uzun süre polisten kaçan şüpheli, hızla girdiği kavşakta kontrolünü yitirip metrelerce sürüklenerek kaza yaptı. Polise yakalanmamak için bu kez yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca ve kaza anı ise olay yeri yakınında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA