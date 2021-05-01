POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' itharına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' itharına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplere zorluk çıkaran sürücü Zafer A.'ya (27) toplam 7 bin 566 lira ceza kesildi.

İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kararı sürecinde Mahmudiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Saat 13.00 sıralarında polis ekiplerini gören motosiklet sürücüsü Zafer A. ve yanındaki arkadaşı Erdinç S. (28) ile birlikte motosikletiyle, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletini polis ekiplerinin üzerine süren sürücü, kısa bir kovalamacanın ardından güçlükle durduruldu. Polise zorluk çıkaran sürücü Zafer A., ters kelepçe yöntemiyle etkisiz hale getirildi.

Sürücü Zafer A.'ya 'dur' ihtarına uymamaktan 166 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698, trafiği tehlikeye sokmaktan 550 lira ile trafikten çekme belgeli araç kullanmaktan 1002 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü ve arkadaşı Erdinç S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü gözaltına alınırken, arkadaşı evine gönderildi.

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI
POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI
POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI
POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Ersin Tatar Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Gönül Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 20:44:58. #1.15#

title