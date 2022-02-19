Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza - Haberler
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Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymadığı motosiklet sürücüsü İsa A. (22), yaklaşık 2 kilometrelik takiple yakalandı.

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymadığı motosiklet sürücüsü İsa A. (22), yaklaşık 2 kilometrelik takiple yakalandı. İsa A.'ya 6 bin 743 lira ceza kesildi.

Paşacık Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan İsa A. yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometre sonra yakalanan İsa A., polis merkezine götürüldü. İsa A. hakkında 'ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmak', 'ihtara uymamak' suçlarından 6 bin 743 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet de trafikten menedildi.


Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza

Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Motosiklet, Polis, Güncel, Haberler

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