Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
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Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı Yakalan sürücü," Korkudan kaçtık" dedi Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kısa süreli kovalamaca sonrasında yakalandı.

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
20.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:00

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Yakalan sürücü," Korkudan kaçtık" dedi

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kısa süreli kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü," Ehliyetimiz yok diye korkudan kaçtık" dedi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, plakası bulunmayan üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü Onur A. ve yolcu konumundaki Recep D., motosikleti bırakarak farklı yönlere doğru yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis, sürücü Onur A.'yı 19 Mayıs 1126 sokak yolcu konumdaki Recep D.'yi ise 1141 sokak içerisinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan sürücü Onur A." Ehliyetimiz yok diye korkudan kaçtık. Başka bir şey yok dedi."

Polisten kaçan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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