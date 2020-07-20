Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kısa süreli kovalamaca sonrasında yakalandı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kısa süreli kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü," Ehliyetimiz yok diye korkudan kaçtık" dedi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, plakası bulunmayan üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü Onur A. ve yolcu konumundaki Recep D., motosikleti bırakarak farklı yönlere doğru yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis, sürücü Onur A.'yı 19 Mayıs 1126 sokak yolcu konumdaki Recep D.'yi ise 1141 sokak içerisinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan sürücü Onur A." Ehliyetimiz yok diye korkudan kaçtık. Başka bir şey yok dedi."

Polisten kaçan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA