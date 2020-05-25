Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ile polis arasından nefes kesen kovalamaca
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ile polis arasından nefes kesen kovalamaca

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ile polis arasından nefes kesen kovalamaca -Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis kovalamacasıyla yakalandı -Kaçan motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı, yaya olarak kaçarken yakalandı Sokağa çıkma kısıtlamasında mazeretsiz olarak dışarı...

25.05.2020 02:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 02:41

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ile polis arasından nefes kesen kovalamaca

-Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis kovalamacasıyla yakalandı

-Kaçan motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı, yaya olarak kaçarken yakalandı

DÜZCE - Sokağa çıkma kısıtlamasında mazeretsiz olarak dışarı çıkan ve motosikletiyle gezerken polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen sürücü dur ihtarına uymayınca nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinden uzun süre kaçan motosiklet sürücüsü bir fabrikanın bahçesinde park halindeki otomobile çarptı. Yaya olarak saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'de gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen plakasız motosikletiyle gezmek için dışarı çıkan E. Ü. isimli sürücüyü polis ekipleri şehirler arası yolcu terminali önünde durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsünün peşine takılan polis ekibi, defalarca durması yönünde ihtar yapmasına rağmen motosiklet sürücüsü bir türlü durmadı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Hacı Mevlüd Sivrioğlu Sokak üzerinde bir fabrikanın bahçesine girdi ve burada park halindeki Celaleddin Uzgil'e ait 06 FNA 48 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası motosikletini bırakarak yaya olarak kaçan E. Ü., fabrika bahçesinde saklanırken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada motosiklet sürücüsü kıskıvrak yakalandı.

Otomobilin sahibi Celaleddin Uzgil, "Polis arkadaşlar zaten kovalıyorlarmış. Önce fabrika girişindeki demirlere çarptı. Ardından da otomobile çarparak fabrikanın arkasına doğru kaçmaya başladı" dedi. Mosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken gazetecilerin neden kaçtın? sorusuna "Seni ilgilendirmez" diyerek cevap vererek kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ile polis arasından nefes kesen kovalamaca

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Gülçin Ergül Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Kız Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ile polis arasından nefes kesen kovalamaca - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 02:41:27. #1.14#
title