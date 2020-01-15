15.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:08

Polisten kaçan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçan minibüs sürücüsü ile yanındaki kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Alaybey Mahallesi mevkiinde yaptığı yol uygulama noktasında şüphelendikleri kapalı kasa minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Minibüsün sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başlayınca, polis ekipleri de diğer birimleri uyarıp, takibe başladı. Polis ekiplerinden yaklaşık 10 kilometre kaçan sürücü, Malkara ilçesi girişinde kurulan barikatı görüp yanındaki arkadaşıyla birlikte minibüsten atlayıp yaya olarak tarlaya doğru kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ve polis ekiplerince minibüsten atlayıp yaya olarak kaçan sürücü ile yanındaki arkadaşı tarlada ve çevre mahallelerde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Minibüste bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kaçak ise yakalandı. Yunanistan'a gitmek istediklerini söyleyen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ve jandarma ekipleri, minibüsten kaçan sürücü ile yanındaki kişiyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. El konulan kapalı kasa minibüs ise otoparka çekildi.

'MİNİBÜSTEN ŞİŞME BOTLAR İLE POMPALAR ÇIKTI'

Ekiplerce minibüs içerisinde yapılan aramada ise büyük poşetler içerisinde şişme botlar ve botları şişirmeye yarayan pompalar ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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