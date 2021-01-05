Polisten kaçan magandalar, otomobilleri drenaj kanalına devrilince yakalandılar
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Polisten kaçan magandalar, otomobilleri drenaj kanalına devrilince yakalandılar

05.01.2021 00:56 | Son Güncelleme: 05.01.2021 01:00
Polisten kaçan magandalar, otomobilleri drenaj kanalına devrilince yakalandılar

ADANA'da pompalı tüfekle havaya ateş açıp, daha sonra otomobil ile polisten kaçan şüpheli 4 kişi, aracın drenaj kanalına düşmesi sonucu yakalandı.

ADANA'da pompalı tüfekle havaya ateş açıp, daha sonra otomobil ile polisten kaçan şüpheli 4 kişi, aracın drenaj kanalına düşmesi sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada havaya ateş açıldığı düşünülen pompalı av tüfeği ele geçirilirken, şüphelilere ise meskun mahalde havaya ateş açmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve dur ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde 46 E 8406 plakalı otomobilden havaya pompalı tüfekle ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda otomobile rastlayan polis, 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Kıyıboyu Caddesi'nden Yeşiloba Mahallesi'ne geçti. Buradan da ara sokaklardan Sarıhular Mahallesi'ne kaçan sürücü, portakal bahçelerinin arasında izini kaybettirmeye çalıştı.

Polis ekibinin anonsu üzerine otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alınırken, sürücü bu kez karşısından gelen polis ekibini görüp, geri geri kaçmak istedi ancak otomobil, çiftçilerin kullandığı drenaj kanalına devrildi. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobildeki 4 kişi, aracın drenaj kanalına devrilmesi sonucu yakalandı.Otomobilden indirilen 4 kişi, gözaltına alınıp, polis aracına bindirildi. Bu sırada gazetecilerin "Neden kaçtınız" sorusuna "Sana ne" diyerek tepki gösteren şüphelilerden biri, daha sonra da "İyi çek" demesi dikkat çekti. Polisin, drenaj kanalına devrilen otomobilde yaptığı aramada ise hava ateş açıldığı düşünülen pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheliye meskun mahalde havaya ateş açmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve dur ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı. 

 


Polisten kaçan magandalar, otomobilleri drenaj kanalına devrilince yakalandılar
Polisten kaçan magandalar, otomobilleri drenaj kanalına devrilince yakalandılar
Polisten kaçan magandalar, otomobilleri drenaj kanalına devrilince yakalandılar
Polisten kaçan magandalar, otomobilleri drenaj kanalına devrilince yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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