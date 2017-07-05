Polisten Kaçan Kaçakçı Kaza Yapınca Yakalandı

Van'da polisten kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Van-Gürpınar karayolu üzerinde uygulama başlattı.



Kurubaş mevkisinde oluşturulan uygulama noktasına yaklaştıktan sonra geriye dönüp uzaklaşan 34 DK 893 plakalı otomobilin sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.



Kovalamacada Edremit ilçesi Akınlar Mahallesi'nde giren otomobil, virajı alamayarak kaza yaptı.



Yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkartılarak ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda kaçak sigara bulundu.