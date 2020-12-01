Son dakika haber! Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı
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Son dakika haber! Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı

01.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:25

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kişi, polisin takibini görünce çalıntı otomobili terk ederek uzaklaştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kişi, polisin takibini görünce çalıntı otomobili terk ederek uzaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi'nde B.A'ya ait 20 NT 654 plakalı otomobilin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı yönü belirledi.

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Takibe alınan ve "dur" uyarısına rağmen uzaklaşan zanlılar, çalıntı otomobili Sevindik Mahallesi 2386 Sokağa bırakarak kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Son dakika haber! Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı
Son dakika haber! Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı
Son dakika haber! Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı
Son dakika haber! Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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