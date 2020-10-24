Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı
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Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

24.10.2020 04:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 04:43
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

ADANA'da, bir inşaata giren hırsızlık şüphelisi İzzetin D., kendisini fark eden polislerden kaçmak isterken, 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

ADANA'da, bir inşaata giren hırsızlık şüphelisi İzzetin D., kendisini fark eden polislerden kaçmak isterken, 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Mücahitler Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekibi, inşaat içerisinde bir kişinin eşya taşıdığını fark etti. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, inşaat içerisinde kaçmaya başladı. Bu sırada iş yeri olarak inşa edilen kısımda 5 metre yükseklikten düşen şüpheli, sırt kısmından yaralandı. İsminin İzzettin D. olduğu öğrenilen şüpheli, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Öte yandan, şüpheli İzzettin D.'nin yapılan kimlik sorgusunda hırsızlıktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 04:43:45. #1.15#
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