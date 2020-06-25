Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi

- Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi Bahçelievler'de polisi görünce kaçan ve kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar yakayı ele verdi.

25.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:07

- Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi

İSTANBUL - Bahçelievler'de polisi görünce kaçan ve kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar yakayı ele verdi. Şüphelilerin kullandıkları otomobilde ve üzerinde 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Altın Sokakta Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında denetim gerçekleştiren motosikletli yunus polisleri, şüphe üzerine içinde 2 kişi bulunan bir otomobili durdurmak istedi. Şüpheliler, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada otomobil kaza yaptı. Kaza yapınca şüpheliler aracı olay yerinde bırakıp bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheli Adem A. ve Hüseyin A.emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polislerden birinin parmağının kırıldığı aktarılırken, araçta ve yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor Haber
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı...
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Buse Varol Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:15:02. #1.14#
title