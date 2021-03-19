Polisten kaçan gençler kaza yapınca yakalandı; "Sürücü benim" diyen 3 gence de ceza kesildi
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Polisten kaçan gençler kaza yapınca yakalandı; "Sürücü benim" diyen 3 gence de ceza kesildi

19.03.2021 04:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 04:18

Polisten kaçan gençler kaza yapınca yakalandı; "Sürücü benim" diyen 3 gence de ceza kesildiZONGULDAK'ta kısıtlama saatinde polisin dur ihtarını dikkate almayıp otomobille kaçan 3 genç, 1 saat süren kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Polisten kaçan gençler kaza yapınca yakalandı; "Sürücü benim" diyen 3 gence de ceza kesildi

ZONGULDAK'ta kısıtlama saatinde polisin dur ihtarını dikkate almayıp otomobille kaçan 3 genç, 1 saat süren kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu iddia edince, polis gençlerin hepsine para cezası kesti. Kazada hafif şekilde yaralanan gençler, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Kozlu Sahili'nden kent merkezine ilerleyen 67 ABT 266 plakalı otomobildeki 3 genç, polisin denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü otomobil, Ankara Karayolu'nda ters şeride girerek bir süre ilerledikten sonra mahalle aralarına saptı. Polis ekipleri, otomobili durdurmak için havaya ateş açarken, yaklaşık 40 kilometre boyunda kaçan kişiler, Elvanpazarcık Beldesi'nde virajı alamayıp kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan 3 genç için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Kaza sonrası polis ekipleri kendilerine yetişene kadar araçtan çıkan 3 gencin, alkollü oldukları görüldü. Polisin sorularına aynı yanıtları veren 3 genç de sürücü olduğunu iddia etti. Gençlerin üçüne de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanmak suçlarından işlem yapılarak para cezası kesildi. Kazada hafif şekilde yaralanan gençler, olay yerine gelen ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisten kaçan gençler kaza yapınca yakalandı; 'Sürücü benim' diyen 3 gence de ceza kesildi
Polisten kaçan gençler kaza yapınca yakalandı; 'Sürücü benim' diyen 3 gence de ceza kesildi
Polisten kaçan gençler kaza yapınca yakalandı; 'Sürücü benim' diyen 3 gence de ceza kesildi
Polisten kaçan gençler kaza yapınca yakalandı; 'Sürücü benim' diyen 3 gence de ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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