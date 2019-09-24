Polisten kaçan firari hükümlü gardıropta yakalandı

24.09.2019 15:18

Eskişehir'de bazı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü polis, yaşanan kovalamacanın ardından evinin gardırobunda yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Aytaç E'yi takip etmeye başladı.

Polisleri fark edince kaçan Aytaç E, kısa süreli kovalamacanın ardından Işıklar Mahallesi'ndeki evinin gardırobunda yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişinin, "yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aytaç E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: AA