Polisten kaçan araçtan 53 kilo uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polisten kaçan araçtan 53 kilo uyuşturucu çıktı

23.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:17
Polisten kaçan araçtan 53 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te, polisten kaçan araç uzun kovalamacanın ardından durduruldu.

Gaziantep'te, polisten kaçan araç uzun kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta yapılan aramada 53 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İslahiye İlçesi Atatürk Mahallesi'nde polis uygulamadan kaçan bir aracı kovalamaya başladı. Uzun kovalamaca sonucu durdurulan araçta bulunan M.A. ve M.H. gözaltına alındı. Ekiplerin araç içinde yaptığı aramada bagaj kısmına zulalanmış 53 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Polisten kaçan araçtan 53 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisten kaçan araçtan 53 kilo uyuşturucu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:17:58. #1.15#
title