Polisten kaçan araçtan 53 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te, polisten kaçan araç uzun kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta yapılan aramada 53 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İslahiye İlçesi Atatürk Mahallesi'nde polis uygulamadan kaçan bir aracı kovalamaya başladı. Uzun kovalamaca sonucu durdurulan araçta bulunan M.A. ve M.H. gözaltına alındı. Ekiplerin araç içinde yaptığı aramada bagaj kısmına zulalanmış 53 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı