Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu
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Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu Kayseri'nin Talas ilçesinde polisten kaçan bir otomobilde, bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

24.05.2020 03:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:08

Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde polisten kaçan bir otomobilde, bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekipleri otomobili Tut kavşağında durdururken, yapılan aramalarda bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı S.I. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. S.I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA

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