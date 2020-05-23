Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu
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Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalanırken, araçta silahla vurulmuş halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu
23.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:59

Kayseri'nin Talas ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalanırken, araçta silahla vurulmuş halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekipleri otomobili Tut kavşağında durdururken, yapılan aramalarda bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı S.I. (28) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. S.I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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