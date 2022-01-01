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Polisten kaçan aracın sürücüsü takip sonucu yakalandı

Polisten kaçan aracın sürücüsü takip sonucu yakalandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü, 27 kilometrelik takip sonunda yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü, 27 kilometrelik takip sonunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesinde yol denetimi yapan polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Araç, yaklaşık 27 kilometre sonra Karaköy yakınlarında polisin lastiğine ateş etmesi sonucunda durduruldu.

Sürücü gözaltına alındı.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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