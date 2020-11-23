Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
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Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza

23.11.2020 01:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 02:02
Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen sürücüye 9 bin 120 lira para cezası uygulanarak gözaltına alındı. 

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında Demokrasi Meydanı'nda hareket halindeki 45 C 6813 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından İncilipınar Mahallesi 6237 Sokak'ta durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Haruncan G. (20) gözaltına alındı. Haruncan G.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, dur uyarısına uymamaktan 9 bin 120 lira idari para cezası verildi.

 


Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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