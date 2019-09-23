Polisten kaçan alkollü sürücüye 4 bin 36 TL ceza

23.09.2019 23:09

Karabük'te vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından durdurulmak istenen alkollü sürücü, aracını terk edip kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. 214 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 36 TL ceza kesildi.



Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle diğer sürücülerin ihbarı üzerine Hakan K. yönetimindeki 06 TSN 47 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ara sokağa giren sürücü, aracını park ettikten sonra yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştığı sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde Hakan K. 214 promil alkollü çıktı. Polis merkezine götürülen sürücüye "dur ihtarına uymamak", "alkollü araç kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından 4 bin 36 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 5 yıl el konuldu. Ayrıca araç sahibine de 2 bin 361 TL ve aracın muayenesi olmadığı için 488 TL olmak üzere toplam 2 bin 849 TL ceza kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA