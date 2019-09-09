Polisten kaçan alkollü sürücü, otobüs şoförü çıktı

09.09.2019 11:55

İSTANBUL'un Silivri ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, dakikalarca süren kovalamaca sonunda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı. Polisin yolu trafiğe kapatıp, aracının lastiğine ateş ederek durdurabildiği sürücü, "Otobüs şoförüyüm ve alkollüyüm. Ehliyetime el konulmasından korktuğum için kaçtım. Ehliyetime el konulursa çalışamam" dedi.

Silivri merkezde dün gece uygulama yapan motorize polis ekipleri, 34 VP 0435 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak C.K. olduğu belirlenen sürücü, otomobili, polis ekibinin üzerine sürüp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı.

Polis, kaçan sürücünün peşinden 'durması' yönünde anonslar yaparak, havaya ateş açtı.

Tüm uyarılara rağmen sürücü, çevre yoluna girerek, Çorlu yönünde ilerlemeye başladı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Silivri ve Çorlu Polisleri'nin 11 araçla takibe aldığı otomobilin lastiğine, 47 kilometrenin sonunda ateş açıldı. Çevre yolunun trafiğe kapatıldığı kovalamaca Çorlu Ağır Bakım Kavşağı'nda son buldu.Polis, otomobili, yolunu keserek, durdurdu.

Elleri kelepçelenerek, gözaltına alınan sürücü C.K. Çorlu İlçe Şehit Sebahittin Ergin Polis Merkezi'ne getirildi.

'EHLİYETİME EL KONULMASIN DİYE KAÇTIM'

Yapılan alkol muayenesinde 1.6 promil alkollü çıkan C.K. ifadesinde, "Otobüs şoförüyüm ve alkollüyüm. Ehliyetime el konulmasına korktuğum için kaçtım. Ehliyetime el konulursa çalışamam. Bunun için kaçtım" dedi.

C.K.'nin ehliyetine el konulduktan sonra Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Başlatılan sorşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

- Tekirdağ