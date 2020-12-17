Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

17.12.2020 06:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 06:32
Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ANKARA'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polisten kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

ANKARA'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polisten kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Çankaya'da Cebeci Mahallesi Kıbrıs sokakta yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan emniyet güçleri, Kıbrıs sokakta ters yönde ilerleyen 06 BHM 642 plakalı otomobili, durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Sürücü, polisin dur ihtarına uymayınca polis ekipleri ile sürücü arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu Altay Sokak'ta yakalanan sürücü, aracın kendisine ait olmadığını iddia etti.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNİ KAPTIRMIŞPolislerin alkol testi uygulamasını kabul etmeyen sürücü Mehmet K.'nın daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emniyet güçleri tarafından karakola götürülen sürücüye, polisin 'dur' ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulandı.

Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

İlgili Haberler

Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız Haluk Bilginer Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Fatih Terim Ersun Yanal Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 06:32:47. #1.14#
title