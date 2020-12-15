Son dakika haberi: Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

Edinilen son dakika haberine göre Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polisin dur ihtarına uymadığı iddia edilen araç kaza yaptı.