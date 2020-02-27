Polisten kaçan 4 kişi kaza yapınca yakalandı

27.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:12

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil park halindeki bir başka otomobile çarptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 4 kişi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Olay saat 16.00 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi 2. Kırşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 EL 391 plakalı otomobil ile 4 kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese geçerek çalışma başlattı. Bir süre sonra plakası verilen otomobili gören polis ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarı üzerine otomobil sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca da kaçarken bir otomobile çarpan sürücü, daha sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Bu sırada otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başlayan 4 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Olay, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin hızla sokaktan caddeye çıktığı, burada park halinde bulunan bir otomobile çarparak durduğu ve içerisinden inen 4 kişinin yaya olarak kaçmak isterken polislerin müdahalesi ile yakalandığı görülüyor. Otomobil sürücüsü Hasan S. otomobilde bulunan Serhat G., Yalçın G. ile Efe G. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA