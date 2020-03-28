Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu
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Polis, 3. Sayfa

Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu

Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu Eyüpsultan Alibeyköy'de polisin trafik uygulanmasından kaçan iki kişi içinde oldukları minibüs ile su kanalına düştü.

28.03.2020 07:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 07:58
Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu

Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu

İSTANBUL - Eyüpsultan Alibeyköy'de polisin trafik uygulanmasından kaçan iki kişi içinde oldukları minibüs ile su kanalına düştü. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarılan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanaldan çıkarılan iki kişi kendilerini görüntüleyen gazetecilere de poz vermek istemedi.

Olay, saat 05.00'da Eyüpsultan İlçesi Emniyettepe Mahallesi Fevziçakmak Caddesi üzerinde bulunan Alibeyköy su kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polislerinin uygulamasından kaçan Mehmet Barış Demirbaş idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetnesi sonucu kanala uçtu.

Aracın su kanalına düştüğü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, suya düşen Mehmet Barış Demirbaş ve Tuncay Yaman adlı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anını gören bir vatandaşta düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Biz işten çıktık eve doğru gidiyorduk. Arabanın o taraftan el freni sesleri geldi. Buradan geldi kaldırımı çıktığı gibi küt diye uçtular yere. Hemen biz koştuk arabadan dumanlar çıkmaya başladı. Ondan sonra şuradan merdiven aldık. Polis abiler yardımcı oldu itfaiye çağırdık"

Ekipler tarafından suya düşen minibüs iki saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olaya ilgili inceleme başlattı.

Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu

Kaynak: İHA

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Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu

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