Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı Bursa'da polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişinin bulunduğu araç, servis bekleyen genç kadına çarptı.

Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı

BURSA - Bursa'da polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişinin bulunduğu araç, servis bekleyen genç kadına çarptı. Genç kadın ağır yaralanırken, zanlılar kazanın ardından yakalandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alemdar Mahallesi'nde devriye görevindeki motosikletli yunus timlerini görünce 26 EK 224 plakalı araçtaki İ.K. ve arkadaşı Ü.B. kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerine silah çeken şahıslar, ara sokaklara girerek kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra araç, Mudanya Yolu caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde işe gitmek için servis bekleyen İrem Ö.'ye çarptı. Talihsiz kadın otomobille bariyer arasında sıkışarak yaralanırken, kazayı gören istasyon görevlileri hemen kadının yanına koştu. İki bacağında kırıklar olduğu öğrenilen kadını sıkıştığı yerden çıkaran görevliler, otomobildeki şahıslara da yardım etmek istedi. Şahıslardan biri yardım için kapıyı açan istasyon görevlisine silah doğrulttu. Silahı gören motosikletli yunus polisi olaya müdahale ederek, şahsı etkisiz hale getirdi. Olay sonrası istasyona çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte plakalar ele geçirildi.

Yaralı kadının yardımına koşan istasyon görevlileri Feridun Sevim ve Hasan Ay, "Araç son sürat geldi ve kadına çarparak demir bariyerlerin arasına sıkıştırdı. Bizde koşarak yardım etmeye gittik. Kadını sıkıştığı yerden çıkartıp yere yatırdık. Bacakları kırıktı. Araçtakilere yardım etmek için kapıyı açtığımızda içlerinden biri bize silah doğrulttu. O esnada diğer tarafta bulunan polis şahsın bileğini bükerek silahı aldı. O sırada diğer polisler geldi ve şahısları aldılar. Olan gencecik kadına oldu" ifadelerini kullandılar.

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama sorgulamasında şüphelilerden İ.K.'nın 35 ayrı suç kaydı bulunduğu ve bunlardan 6'sından aranması olduğu, Ü.B.'nin ise 27 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yaralanan İrem Ö.'nün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

Polisten kaçan şahısların kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı
Polisten kaçan şahısların kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı
Genç kız 'Beni kurtarın' diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı
Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Şener Deniz Akkaya
Spor Marcao Mesut Özil Ali Öztürk Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 23:14:31. #1.15#

title