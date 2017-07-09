Polisten Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda M.K. isimli şahıstan 4 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.



Yetkililer, gözaltına alınan M.K. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ