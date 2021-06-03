Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
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Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye sokulan kaçak cep telefonlarının Edirne üzerinden İstanbul'a getirildiği bilgisini alan İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde ihbar edilen biri depo ve biri de araç olmak üzere Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 10 farklı noktaya baskın düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 10 bin 634 kaçak cep telefonu, 8 bin 649 tuşlu telefon bataryası, bin 292 adet akıllı telefon ekranı ile 520 adet tablet ekranı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira civarında olduğu ifade edilen kaçak telefonlar ile ilgili 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, ele geçirilen telefonların Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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