Polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı Polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı -Adana Emniyet Müdürlüğü belirlediği ihtiyaç sahibi muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu Adana Emniyet Müdürlüğü belirlediği ihtiyaç sahibi muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

-Adana Emniyet Müdürlüğü belirlediği ihtiyaç sahibi muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü belirlediği ihtiyaç sahibi muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri mahallelerde muhtaç aileleri belirledi. Daha sonra tespit edilen muhtaç ailelere gıda kolisi yardımı yapılmasına karar verildi. Polisler Adana genelinde bir çok mahalleye dağılarak belirlenen ihtiyaç sahiplerine tek tek gıda kolilerini dağıttı. Kapı kapı dolaşan polisler vatandaşların geçmiş bayramını kutladı.

Kolileri alan muhtaç aileler ise zor günlerinde yanlarında olan polislere teşekkür etti.

Kaynak: İHA