Polisten 'Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması'

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntem ile vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, huzurun ve kamu düzeninin saklanması amacıyla yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde deniz limanları, havalimanları, otobüs terminalleri, tren istasyonları, alışveriş merkezleri, kurbanlık satış noktaları ile bunların yakın çevrelerinde ve bölgelerde oluşturulan otoparklarda "Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması" adı altında, il genelinde ve ilçelerde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. Uygulama; 40 sabit noktada, 303 personel, 2 detektör köpek ve 103 ekip ile gerçekleştirildi. Uygulama esnasında; bin 319 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan toplam 8 şahıs yakalandı. Uygulamada 164 araç sorgulanırken 7 araç sürücüsüne toplam 4 bin 468 TL para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi. - SİVAS