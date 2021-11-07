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Polisten "Huzur" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten

Muş'ta polis ekipleri tarafından asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla drone destekli "huzur uygulaması" yapıldı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta polis ekipleri tarafından asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla drone destekli "huzur uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor. Ekipler; drone, narkotik köpeği ve Özel Harekat Polisi desteğiyle 'Huzur Muş' uygulaması gerçekleştirdi. Cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetim yapan ekipler, şüpheli şahsıların sorgulamalarını yaptı. - MUŞ

Polisten Huzur uygulaması

Polisten Huzur uygulaması

Polisten Huzur uygulaması

Polisten Huzur uygulaması

Polisten Huzur uygulaması

Polisten Huzur uygulaması

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