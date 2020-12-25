Polisten helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması
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Polisten helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:05
Polisten helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da polis ekipleri Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopterle destek verilen uygulamaya polis özel harekat ekipleri ile narkotik polisi de katıldı.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Kadıköy'de Kuşdili Caddesinde durdurulan araçların sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Bazı sürücülerin üstleri polis tarafından aranırken bazı araçların da içinde polislerce arama yapıldı. Uygulamada narkotik köpeği tarafından minibüs tipi araçların içerisinde arama yapıldı. Havadan helikopterle destek verilen uygulamaya aynı zamanda polis özel harekat ekipleri de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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