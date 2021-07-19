Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
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Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı Düzce'de polis ekipleri, kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

DÜZCE- Düzce'de polis ekipleri, kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yenitaşköprü köyü girişinde bulunan Düzce Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Uygulamalardan memnun olduklarını dile getirerek daha önce sahte para eline geçtiğini belirten vatandaş "Şimdi artık paraya tek tek bakarak alıyorum. Sahte paranın içerisinde bir kabartma oluyor genelde elimize takılıyorsa inceleme yapıyoruz. Hologramın üzerinde 100 TL yazar yansıtmalı olarak. Düz baktığınızda TL yazıyor yansıttığınız zaman 100 lira yazar" dedi.

Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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