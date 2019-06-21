Polisten "hayata kulaç timi"

Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü, havaların ısınmasıyla şehir merkezinde 5 gencin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası "hayata kulaç timi" kurarak, sulama kanallarında yüzen çocukları toplayıp havuzlara götürdü.

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte, Çukurova'nın sarı ve bunaltıcı sıcağında özellikle serinlemek isteyen çocuklar sulama kanalı, göl ve denize girerek ölümlere davetiye çıkarmaya başladı. Havalar ısındıktan sonra art arda 5 kişi serinlemek isterken girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş harekete geçerek annelerin ağlaması, babaların çocuksuz kalmaması için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine çocukların kanala girmesinin engellenmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen polis, "hayata kulaç timi" kurdu. Kurulan tim gün boyu özellikle sulama kanalları etrafında gezerek kanala giren ne kadar çocuk varsa hepsini topladı. Çocuklar ilk önce polis görünce gelmek istemeyip kaçtı ancak polis çocuklara neden kanalları gezdiklerini anlattı. Polis Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova'da kanalda yüzen çocukları tek tek toplayıp "Sizin ölmenizi istemiyoruz. Annenizin evlatsız kalmasını istemiyoruz. Bu kanallar hem ölüm getiriyor hem de çok sağlıksız. Siz serinlemek istiyorsanız biz sizi havuza götürmek istiyoruz. Artık burada yüzmek zorunda değilsiniz. Hadi biz sizi havuza götürelim" dedi.

Bunun üzerine çocuklar polisin bu teklifine çok sevinip kabul etti. Polisler kanalda gördükleri bütün çocukları üzerleri ıslak olmasına rağmen polis aracına bindirip bulundukları kanallara en yakın belediyenin yüzme havuzlarına götürdü. Polis havuzun 2 lira olan ücretini de kendisi ödeyerek çocukların hem sağlıklı bir ortamda hem de ölüm tehlikesi olmadan yüzmesini sağladı.

Çocuklar polislerin bu projesi sayesinde ilk kez havuza gelerek yüzdüklerini belirterek, "Biz yüzme bildiğimiz için kanalda yüzüyoruz. Hem havuz 2 lira para alıyor hem de çok kalabalık olduğu için gelmiyorduk. Sulama kanalı tehlikeli ama biz yüzüyorduk. Kanalda çok kişi boğuldu bu zamana kadar. Polis bizim ölmememiz için böyle bir proje yaptı onlara çok teşekkür ediyoruz. Artık annelerimiz üzülmeyecek" dediler.

Polisin bu uygulaması sıcaklıklar azalana kadar devam edecek. "Hayata kulaç timi" kanal etrafında devriye atmaya devam edip gördüğü çocuğu alarak havuzlara götürmeye devam edecek. Bu yıl ilk kez yapılan bu uygulama sayesinde daha önce Haziran ayının sonunda 10'ları bulan boğulma vakalarının bu yıl sadece 5'te kaldığı görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA