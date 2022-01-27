Polisten hasta yakınlarına sıcak çorba
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Malatya'da polis tarafından hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı yapıldı.
MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı yapıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, polis halk ilişkileri kapsamında Eğitim Araştırma Hastanesi önünde sabah saatlerinde soğukta bekleyen vatandaşlara sıcak çorba ikramı gerçekleştirildi.
Polis halk ilişkileri kapsamında bu tür sosyal faaliyetlerin devam edeceği kaydedildi. - MALATYA