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Polisten hasta yakınlarına sıcak çorba

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polisten hasta yakınlarına sıcak çorba

Malatya'da polis tarafından hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı yapıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, polis halk ilişkileri kapsamında Eğitim Araştırma Hastanesi önünde sabah saatlerinde soğukta bekleyen vatandaşlara sıcak çorba ikramı gerçekleştirildi.

Polis halk ilişkileri kapsamında bu tür sosyal faaliyetlerin devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

Polisten hasta yakınlarına sıcak çorba

Polisten hasta yakınlarına sıcak çorba

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Yerel, Haber

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