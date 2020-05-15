Polisten güven ve huzur uygulaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten güven ve huzur uygulaması

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Sungurlu'da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Polisten güven ve huzur uygulaması
15.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:52

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Sungurlu'da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamada Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler parklarda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Umuma açık alanda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurulurken, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Haber
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Haber
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Sezen Aksu Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Polisten güven ve huzur uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 21:02:50. #1.14#
title