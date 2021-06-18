Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu

Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis, eşine ender rastlanacak bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis, eşine ender rastlanacak bir kurtarma operasyonuna imza attı. Görenlerin içini ısıtan operasyonda, çatı saçağındaki ipe takılan yavru kargayı gören polis, tıpkı bir insana gösterdiği korumacılık ve şefkat anlayışı ile çatıya çıkıp karganın ayağının takıldığı ipi kesip sopa yardımıyla kurtardı.

Yürekleri ısıtan olay, Bolvadin ilçesi Yenice Mahallesi Akalın Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı binadaki çatının saçaklarında yavru karganın ayağının ipe dolandığı için tepe üstü durduğunu ve sürekli bağırdığını fark eden çevre sakinleri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, hayvanın can havliyle bağırdığını fark edince, itfaiyeyi beklemeden duruma kayıtsız kalmayarak hemen harekete geçti. Apartman sakinlerinden bıçak ve sopa alan polis memuru ardından çatıya çıktı.

POLİS YAVRU KARGAYI BÖYLE KURTARDI

Çatıda karganın ayağına dolanan ipi kesen polis daha sonra kargayı bulunduğu yere sopa uzatarak kurtardı. Bir süre uçamayan karga daha sonra çalışsa da bundan başarılı olmayarak yere indi. Kargayı ardından aşağıda bekleyen polis ve itfaiye ekipleri yerden aldı. İtfaiye erleri karganın bacağındaki ipi kalıntılarını temizledikten sonra buldukları bir karton kutuya koyup tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Kurtarma operasyonu sonrası çevre sakinleri polisi alkışlarken, operasyon esnasında karganın annesinin hemen yanı başında beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kurtarma operasyonu ise bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

(Onur Dal/İHA)

Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu
Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu
Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu
Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu
Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu
Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı
Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı
Restoran basıp polise ateş açan şüpheliler, balkonda uyuyan kadını vurdular
Restoran basıp polise ateş açan şüpheliler, balkonda uyuyan kadını vurdular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polisten görülmemiş kurtarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:42:59. #1.16#

title