Polisten görme engelli öğrencilere hediye

16.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:04

Adana polisi eğitim gören görme engelli öğrencileri ziyaret edip hediye verdi.



Okulları sık sık ziyaret edip polis sevgisini aşılamaya çalışan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez de Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Polisler öğrenciler ile sohbet edip onları zararlı alışkanlıklar konusunda uyarıp hediye verdi.



Görme engelli öğrenciler, polislerin kendilerini ziyaret etmesinden çok mutlu olduklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA