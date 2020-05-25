Polisten gençlere orantısız şiddet iddialarına açıklama geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten gençlere orantısız şiddet iddialarına açıklama geldi

Polisten gençlere orantısız şiddet iddialarına açıklama geldi -Zeytinburnu'nda gençler polise mukavemet etti, arbede çıktı Sosyal medyada yayınlanan polisin gençlere şiddet uyguladığı iddialarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

25.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:10

Polisten gençlere orantısız şiddet iddialarına açıklama geldi

-Zeytinburnu'nda gençler polise mukavemet etti, arbede çıktı

İSTANBUL - Sosyal medyada yayınlanan polisin gençlere şiddet uyguladığı iddialarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Olayın anlatıldığı açıklamada gençlerin dur ihtarına uymadığı ve polise şiddetli bir şekilde mukavemette bulunduğu belirtildi. Olay anına ilişkin de video yayınlandı.

Sosyal medyada yayınlan polisin gençlere şiddet uyguladığı iddialarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan açıklamada olay şöyle anlatıldı. Zeytinburnu'nda ring halindeki devriye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan 34 TC 3882 plakalı araçtan ve içindeki şahıslardan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü hızını arttırarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada polis ekipleri şüphelileri Sümer Mahallesi 65/3 Sokak üzerinde durdurdu.

Polise karşı şiddetli mukavemet

Bunun üzerine araçtan inen sürücü Kadir T. polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Polis ekipleri T.'yi kelepçe takarak gözaltına aldı. Araçta bulunan diğer şüpheliler Metehan Ç. ve Orhan Ç. de polis ekiplerine şiddetli bir şekilde mukavemette bulundu. Olay yerine takviye ekip çağıran polis ekipleri, kendilerine hakaret eden ve şiddetli bir şekilde direnen şahısları kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada şüpheli araçta bulunan diğer kişi Özen E. arkadaşlarını yatıştırmaya çalıştı. Polise karşı şiddetli mukavemete devam eden şahıslar zor kullanılarak göz altına alındı.

Araç sürücüsü alkollü çıktı

Gözaltına alınan araç sürücüsü Kadir T.'nin 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan araç sürücüsüne araç sürücüsüne trafik unsurları tarafından gerekli idari cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç içerisinde bulunan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari işlem uygulandı. Haklalrında yapılan işlemlerin ardından Kadir T., Metehan Ç. ve Özen D. Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. 18 yaşını doldurmasına 1 ay olan Orhan Ç. ise ailesine teslim edilmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Araç üzerinde yapılan incelemelerde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Polisten gençlere orantısız şiddet iddialarına açıklama geldi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Haber
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise İrem Derici Gülçin Ergül Demet Akalın
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kadın Bayram Jandarma
Şu an buradasınız: Polisten gençlere orantısız şiddet iddialarına açıklama geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 19:10:55. #1.14#
title