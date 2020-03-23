Polisten 'Evde kalalım' anonsu
NEVŞEHİR ve Kırşehir'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda anonsla uyarıda bulundu.
23.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:22
NEVŞEHİR ve Kırşehir'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda anonsla uyarıda bulundu.
- Kırşahir
Nevşehir ve Kırşehir'de mahallelerde devriye görevi yürüten polis ekipleri, koronavirüs tedbiriyle ilgili halka uyarılarda bulundu. Ekipler, polis araçlarından, 'Lütfen sağlığımız için evde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım' anonsu yaptı. İki kentte de 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun talepleri karşıladığı, ihtiyaç duyulan siparişleri evlere götürdüğü belirtildi.
- Kırşahir
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Kaynak: DHA