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Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafı bilgilendirdi.

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu Vali Mithatbey Mahallesi'nde bulunan 22 esnaf ziyaret edilmiş; hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılmış ve 45 adet el broşürü dağıtılmıştır" denildi. - VAN

Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Esnaf, KADES, Van, 3. Sayfa, Haberler

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