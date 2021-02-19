Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
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Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü

19.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:17
Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü

TOKAT'ta polis ekipleri zihinsel ve bedensel engelli olan Mehmet Öğüt'e (35) sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

TOKAT'ta polis ekipleri zihinsel ve bedensel engelli olan Mehmet Öğüt'e (35) sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Çok sevdiği polisleri karşısında gören Öğüt'ün mutluluğu yüzüne yansıdı.

Kent merkezinde yaşayan Sevim Alakese (55), polisi arayarak, 1 yaşındayken geçirdiği fıtık ameliyatı sonrasında zihinsel ve bedensel engelli olan Mehmet Öğüt'ün "Polislerin pasta getirip doğum günümü kutlamasını çok istiyorum" yönündeki talebini iletti. Talebi alan polis memurları durumu, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'na bildirdi. Topaloğlu'nun talimatı ile Mehmet Öğüt'e sürpriz doğum günü hazırlandı. Polis ekipleri, Mehmet Öğüt için doğum günü pastası alarak aileye sürpriz bir ziyaret yaptı. Ekipleri, doğum günü pastasını ile karşısında gören Mehmet Öğüt büyük mutluluk yaşadı. Polisleri asker selamıyla karşıladı.

Oğlunun polislerle doğum günü kutlamak istediğini ifade eden Sevim Alakese, "Televizyonda görmüş polislerin pasta götürdüğünü, oğlumun da bir talebi oldu. Doğum gününde acaba istesem gelirler mi diye aradım 155'i. Sağ olsunlar ilgilendiler. Yapabileceklerini söylediler. Bugüne de ayarladık tam doğum gününe. Kendisine de sürpriz oldu, haberi yoktu, söylemedim. Polisleri seviyor" dedi.

Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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