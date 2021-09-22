POLİSTEN ELEKTRONİK SİGARA KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

ANTALYA (DHA) - Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda, elektronik sigaraları internet ortamında sattığı tespit edilen Ş.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 4 bin 815 parça elektronik sigara parçası, 2 bin 220 elektronik sigara coili, 865 elektronik sigara likiti, 40 elektronik sigara makinesi ve 99 atomizer ele geçirildi.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde Ş.A.'nın evini satış ofisine çevirerek, raf düzeninde sergilediği kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen elektronik sigaraları, internet ortamında satışa sunduğu ve sosyal medya üzerinden satış yaptığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda, 4 bin 815 parça elektronik sigara parçası, 2 bin 220 elektronik sigara coili, 865 elektronik sigara likiti, 40 elektronik sigara makinesi ve 99 atomizer ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.A. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.