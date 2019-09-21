Polisten düğün mağandalarına uyarı

Polisten düğün mağandalarına uyarı

Kilis'te, polisler vatandaşları uyarmak için düğünlerde silah atılması için kent merkezinin çeşitli noktalarına pankart astı.

21.09.2019 11:10
Polisten düğün mağandalarına uyarı

Kilis'te, polisler vatandaşları uyarmak için düğünlerde silah atılması için kent merkezinin çeşitli noktalarına pankart astı.


Düğün ve benzeri etkinliklerde silah sıkılması sonucu ölen ve yaralananlar olması nedeniyle düğün mağandaları ile vatandaşların uyarılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis kent merkezine "Silah atma, sevdikleriniz hedef olmasın, silah atmak cesaret değil, cehalet göstergesidir" yazılı pankartlar asıldı. Vatandaşların düğün ve benzeri etkinliklerde silah sıkılmasını önlemek için biz dizi uyarılı, bilgilendirmeler yapılıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
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