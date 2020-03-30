POLİSTEN DRONE İLE "EVDE KAL " UYARISI Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAİstanbul'da Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yapılmaya devam ediliyor.

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul'da Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Sultanbeyli'de polis ekipleri drone ile sokakta gezen vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulunmaya devam ediliyor. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli meydanında dolaşan vatandaşları drone ile evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekipler, yunus polislerinin de desteğiyle meydanda dolaşan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

Görüntü Dökümü--- --- -- -- -- --- -- --- ---Vatandaşları uyaran polis drone'u-Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapması-Drone ile uyarılarda bulunan polis-meydandaki yunus polisleri-Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Vatandaşlarla röp

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Kaynak: DHA